Москва, 28 июня, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 июня выразил надежду, что избиратели окажут поддержку временно исполняющему обязанности губернатору Курской области Алексею Смирнову на предстоящих выборах.

Петр Ковалев/ТАСС Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов

«Надеюсь, что люди окажут вам доверие в сентябре, тем более что вы человек опытный, знающий ситуацию», — подчеркнул российский лидер в ходе встречи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Выборы губернатора Курской области пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Глава области избирается сроком на 5 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая президент назначил Смирнова временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Политик занимал пост первого заместителя губернатора Курской области и председателя правительства Курской области. Координировал и контролировал деятельность находящихся в его ведении министерств экономического развития, транспорта и автомобильных дорог, внутренней и молодежной политики, имущества, информации и общественных коммуникаций.

Смирнов проходит обучение на шестом потоке «школы губернаторов». Это программа подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы. Её запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.