Москва, 28 июня, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Преподавателя и выпускника Православного свято-Тихоновского университета в Москве подозревают в домогательствах к несовершеннолетнему мальчику. Мать школьника обвинила магистра теологии в том, что он трогал ее сына за интимные места. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет на Новокузнецкой улице

26 июня в полицию обратилась 45-летняя жительница Москвы. Она попросила правоохранителей проверить незнакомого мужчину, который домогался её 15-летнего сына. Об этом подросток рассказал родителям. По описанию, полученному от подростка, мужчину довольно быстро удалось опознать. Его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

«По заявлению жительницы Москвы, 23 июня примерно в 22:30 у одного из домов в Парусном проезде 40-летний мужчина совершил попытку развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Со слов матери, мужчина неоднократно совершал прикосновения руками к нижней части спины ее сына», — сообщил собеседник ИА Регнум.

Личность мужчины установили, им оказался преподаватель Богословского университета по иностранному языку. Сотрудники полиции досмотрели его в присутствии понятых, изъяли у него телефон и наручные часы, а так же сфотографировали задержанного и сняли отпечатки пальцев.

Известно, что мужчина окончил Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, является магистром теологии и в настоящий момент преподает в этом же университете. Он не женат и живет с пожилыми родителями. Ранее на учёте в правоохранительных органах он не стоял и не привлекался к ответственности.

В то же время в окружении преподавателя уверены, что все произошедшее — недоразумение и навет. В тот день, по словам знакомых, магистр теологии услышал, как во время игры в футбол мальчик громко матерился. Мужчина якобы сделал ему замечание, а тот в ответ стал кричать, что его насилуют. На крики сбежались прохожие, которые и вызвали полицию.

Как бы то ни было, после беседы преподавателя отпустили. Телефон ему вернули. На данный момент по факту всего произошедшего проводится доследственная проверка. Уголовного дела пока нет, но и отказа в возбуждении уголовного расследования тоже пока не вынесено.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в декабре 2023 года Москве 48-летний мужчина присылал свои интимные фото и видео 11-летней однокласснице своей дочери. В полицию обратилась мать девочки после того, как увидела, что неизвестный присылает ребёнку порнографические видео. Полиция задержала мужчину.