Москва, 28 июня, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Вопросы безопасности остаются главными для Новороссии и Донбасса, но откладывать на потом социальные вопросы невозможно, нужно решать их сейчас, заявил 28 июня президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Мариуполь

«Главное сейчас для Донбасса в целом, для Новороссии — это решение вопросов безопасности <…> но откладывать на потом решение социальных, экономических вопросов, развитие экономики региона абсолютно невозможно, нецелесообразно», — заявил российский лидер.

Глава государства при этом призвал решать эти вопросы параллельно с решением боевых задач. Путин в этой связи отметил, что, когда ещё не решены задачи в области безопасности, решать другие вопросы — сложнее.

Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с выпускниками VI потока программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Путин заявил, что новые регионы сделали большой шаг по интеграции в пространство России. Глава государства тогда заявил, что ситуации и задачи в этих регионах особые.

В марте прошлого года российский лидер также заявил, что проблемы жителей новых регионов России необходимо решать в кратчайшие сроки. Путин подчеркнул, что каждый проживающий в новых регионах гражданин должен чувствовать себя под защитой закона.