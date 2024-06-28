Москва, 28 июня, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Министр энергетики Сергей Цивилёв, когда был губернатором Кемеровской области, многое сделал для Кузбасса, но при этом в регионе остались ещё проблемы, заявил 28 июня президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Министр энергетики России Сергей Цивилёв

Во встрече также участвовал врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк. Он упомянул своего предшественника. Президент напомнил, что Цивилёв, как и Середюк, прошел курс подготовки по программе кадрового управленческого резерва.

«Цивилёв немало сделал, надеюсь, ещё больше сделает в новом качестве, в качестве министра энергетики. Но регион огромный, сложный, и нерешённых задач ещё очень много», — отметил Путин.

Он сообщил, что Цивилёв рекомендовал назначить Середюка на пост губернатора. Президент также назвал Кемеровскую область одним из стратегических регионов России.

Цивилёв стал врио главы Кузбасса в апреле 2018 года, в сентябре его избрали губернатором. 12 мая 2014 года премьер-министр России Михаил Мишустин представил его кандидатуру на пост министра энергетики. 14 мая Госдума утвердила это назначение.

Российский лидер 15 мая назначил врио Кемеровской области Середюка. Он с сентября 2022 года был первым заместителем главы региона, а до этого — главой Кемерово.