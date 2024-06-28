Москва, 28 июня, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Министерство обороны опубликовало видеозапись уничтожения российским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» пусковой установки, а также транспортно-заряжающих и грузовых автомобилей с боекомплектом американской реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS украинской армии.

Министерство обороны России. Кадр из видео

На выложенных ведомством кадрах запечатлено, как российские военные, с помощью беспилотников следившие за перемещениями РСЗО MLRS, выявили в населённом пункте Шевченково ангар с транспортно-заряжающими и грузовыми автомобилями с боекомплектом, где также находились специалисты по её обслуживанию и эксплуатации. После этого по ангару нанесли удар ракетой комплекса «Искандер-М».

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Уточняется, что средства объективного контроля зафиксировали уничтожение ангара и повторную детонацию на месте, где он находился.

«В результате удара уничтожены боевики ВСУ, пусковая установка РСЗО М270 А1 MLRS, автомобиль сопровождения, транспортно-заряжающие автомобили с боекомплектом, которые были укрыты в ангаре», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня стало известно, что российские военные ударили по командному центру Главного управления разведки украинского минобороны в Кривом Роге и полностью его уничтожили. Для нанесения удара использовали ракету комплекса «Искандер-М».

В Минобороны 12 июня сообщили об ударе ОТРК «Искандер-М» по дивизиону зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в районе Полывяного в Полтавской области. В результате этого российские военные уничтожили две пусковые установки, две радиолокационные станции и кабину боевого управления С-300 ВСУ.

Telegram-канал «Военная хроника» 5 июня сообщил об ударе по мосту у населённого пункта Затока в Одесской области ракетным комплексом «Искандер-М». Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что через Затоку из Румынии доставляют технику и снаряды для ВСУ.