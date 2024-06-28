Москва, 28 июня, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 28 июня дал подробную характеристику новому генсеку НАТО Марку Рютте, переизбранной на пост главы Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и Кайи Каллас, которая станет новым верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Geert Vanden Wijngaert/AP/TASS Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте

«Чудесная получается троица в НАТО и Еврокомиссии <…> каждый другого краше», — написал он в Telegram-канале.

Медведев начал свой пост словами «Смотрите, кто пришёл». Так, Рютте он назвал весьма «специфическим парнем», который за короткий период времени превратился в заядлого русофоба и верного атлантиста.

Урсулу фон дер Ляйен он назвал «недоброй бельгийско-немецкой политической бабкой». По словам Медведева, в её послужном списке — пребывание в должности министра обороны ФРГ, за время которого она стала героиней коррупционного скандала вокруг миллионных контрактов. В то же время, как добавил зампредседателя Совбеза, она мазохистски предана заокеанским хозяевам и постоянно несёт злобную чушь в адрес России.

По мнению Медведева, в Каллас прекрасно соединились две важнейшие для успешного европейского политика черты: ядерная русофобия и бесконечная жажда наживы. Зампредседателя Совбеза напомнил, что, пока она в истерике орала про русскую угрозу, её супруг Арво Халлик с немалой выгодой вёл дела с российскими компаниями, накопив за 2022–2023 годы около 1,5 млн евро. Он также припомнил Каллас её нацистскую фразу «посещение Европы — это не право, а привилегия».

В конце Медведев пожелал вновь назначенным европейским руководителям всего наилучшего, отметив, что в переводе с дипломатического это означает максимальных провалов и чудовищных проблем в исполнении ими высоких полномочий.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня страны ЕС утвердили назначения на руководящие посты организации на следующие пять лет. Нынешнего председателя Евросовета Шарля Мишеля сменит на посту бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Урсула фон дер Ляйен продолжит работу на посту главы Еврокомиссии ещё один срок, а на место главы европейской дипломатии Жозепа Борреля придёт глава эстонского правительства Кая Каллас.

Послы стран, входящих в НАТО, 26 июня утвердили назначение на пост генсека организации и. о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. К исполнению новых обязанностей он приступит с октября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя назначение Рютте, заявила, что ни генсек, ни члены НАТО ничего не решают в альянсе, так как всё определяют только США. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что назначение нового генсека не может изменить стратегическую линию альянса, направленную на подавление России.