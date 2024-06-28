Москва, 28 июня, 2024, 16:39 — ИА Регнум. В Московский области полицейские обнаружили десятки мигрантов, незаконно трудившихся на полях в деревне Яковлево. Об этом 28 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД России. Кадр из видео

В Telegram-канале она уточнила, что после поступившего в полицию сообщения о нарушении миграционного законодательства на территории комплекса по выращиванию сельскохозяйственных культур сотрудники правопорядка ночью обследовали территорию с помощью квадрокоптера и выявили иностранных граждан, незаконно работающих на агропредприятии.

В МВД уточнили, что в качестве наёмных работников прибывшие из государств ближнего зарубежья иностранцы выращивали овощи. Однако разрешительных документов на трудовую деятельность у них не было. Проживали там же ― в вагончиках.

«В отношении 46 нелегальных мигрантов составлены протоколы об административных правонарушениях. 45 иностранных граждан по решению суда будут выдворены за пределы нашей страны, на одного наложен штраф в размере 40 тысяч рублей», ― сообщила Волк.

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По подозрению в организации незаконной миграции полицейские задержали уроженку одной из республик Центральной Азии. В отношении неё возбудили уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА Регнум, по данным МВД, с начала года из России выдворили более 30 тыс. иностранцев-нарушителей. Это число почти в два раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранных граждан, что на 55% больше, чем год назад.

19 июня Волк заявила, что всего с начала 2024 года возбудили порядка 2 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учётом, установили более 150 лиц, находящихся в розыске. В рамках первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» за неделю пресекли свыше 50 тыс. правонарушений в сфере миграции, выдворили за пределы страны порядка 9 тыс. иностранцев. Кроме того, выявили и привлекли к административной ответственности более 6 тыс. работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан.

26 июня суд признал виновными в организации незаконной миграции директора и главного врача частной медицинской клиники в Москве. Также на скамье подсудимых оказалась их сообщница. По данным следствия, фигуранты обеспечили нелегальный въезд в страну более чем 150 мигрантам. За подготовку иностранцам подложных приглашений на прохождение медосвидетельствования по несуществующим заболеваниям они получали денежные вознаграждения от 10 до 40 тысяч рублей.