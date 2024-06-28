Москва, 28 июня, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Пассажирам московского транспорта бесплатно начали раздавать воду из-за установившейся в городе жары. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба московского департамента транспорта в Telegram-канале.

Zsolt Szigetvary/EPA\TASS

Отмечается, что бесплатно воду раздают пассажирам городского транспорта. Так, раздача воды ведётся на станциях метро «Измайловская», «Багратионовская», «Филевский парк», «Фили», «Кутузовская», «Пионерская», «Кунцевская», «Выхино» и «Студенческая».

Получить воду можно на автовокзалах «Северные ворота», «Центральный», «Красногвардейский», «Саларьево», «Южные ворота».

Вода предлагается до 17:00 на Казанском, Ярославском, Курском, Киевском, Белорусском, Савеловском, Павелецком и Ленинградском вокзалах и станциях Мытищи, Тушинская, Подольск, Выхино.

Пассажиры могут взять бутылки с водой на станциях Зеленоград-Крюково, Ховрино, Сходня, Химки.

Бесплатную бутилированную воду в своих экспресс-автобусах предлагает «Аэроэкспресс». Бутылки с водой пассажирам раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта.

Отмечается, что работники метро каждый день замеряют температуру на станциях и при необходимости корректируют режим работы вентиляции, которая сейчас работает в летнем режиме.

«Мы бесплатно раздаем питьевую воду пассажирам, рассказываем о том, какие правила стоит соблюдать в жаркую погоду. Используем для этого аудиоинформирование в метрополитене, а также плакаты на всех станциях метро и МЦК. Берегите себя и будьте, пожалуйста, внимательны во время поездок в городском транспорте», — приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Как передавало ИА Регнум, ранее МЧС предупредило, что в Москву в ближайшие дни придёт сильная жара. Жителям и гостям города необходимо быть осторожными и внимательными, отметили в ведомстве. В МЧС отметили, что в эти дни важно избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. В ведомстве напомнили, что в жаркую погоду стоит отказаться от разведения костров.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в начале июля в Москве прогнозируется жаркая погода, которой в столице не было более ста лет. Как отметил синоптик, 28 июня в Москве температура воздуха составит +27…+30 градусов, а в выходные она поднимется до +29…+32 градусов и могут начаться дожди.