Ивано-Франковск, Украина, 28 июня, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Бурштынскую теплоэлектростанцию (ТЭС) в Ивано-Франковской области признали не подлежащей восстановлению после удара российской армии, заявила 28 июня глава областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук в эфире радио «Западный полюс».

(сс) MSha

«Мы понимаем, что восстановлению Бурштынская ТЭС не подлежит, она чрезвычайно разрушена», — сказала она.

Онищук добавила, что в регионе выделят шесть котельных, чтобы обеспечить жителей Ивано-Франковска горячей водой и отоплением зимой.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 11 апреля заявил о массированном ударе российских войск по объектам украинского топливно-энергетического комплекса. Это стало ответом на попытки Киева нанести ущерб российской энергетике. Кроме того, ВС России выбирали для ударов на территории Украины объекты, работающие на военно-промышленный комплекс.

В тот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ракетном ударе по Бурштынской ТЭС. Он отметил, что теплостанция обеспечивала электроэнергией не только Ивано-Франковскую область, но и соседние регионы.

Президент Владимир Путин пояснил, что удар по энергообъектам на Украине был вынужденным ответом России на аналогичные действия ВСУ. Глава государства также указал на то, что российская армия специально не обстреливала украинскую инфраструктуру зимой, чтобы во время холодов не оставить без энергоснабжения социальные учреждения.