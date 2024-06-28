Челябинск, 28 июня, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «ЮТэйр», направлявшийся из Москвы в Тюмень, 28 июня незапланированно приземлился в аэропорту Челябинска из-за недостатка топлива, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«При выполнении рейса ПАО «Авиакомпания Ютэйр» сообщением Москва — Тюмень экипаж принял решение о производстве незапланированной посадки в аэропорту Челябинска из-за недостаточного остатка топлива на судне», — заявили в ведомстве.

По информации прокуратуры, самолёт приземлился в 02:25 по местному времени. В 08:45 воздушное судно вылетело по маршруту назначения. Пассажирам оказали все необходимые услуги, добавили в ведомстве.

Сургутская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи пассажирский самолёт аварийно сел в аэропорту Минеральных Вод. Telegram-канал «112» уточнил, что у воздушного судна произошла утечка топлива.

22 мая летевший из Уфы в Новый Уренгой пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа автоматики. Экипаж решил следовать на запасной аэродром, где воздушное судно благополучно село. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка.

16 мая летевший из Петербурга в Уфу пассажирский самолёт из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации вынужденно сел в аэропорту Кирова. Приземление прошло благополучно, на борту воздушного судна находились 83 пассажира и члены экипажа.