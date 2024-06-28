Москва, 28 июня, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Выход № 2 станции «Октябрьская» Кольцевой линии московского метрополитена закроют до утра 29 июня в связи с проведением мероприятия в городе. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Алексей Зотов/ТАСС

«С 16:00 28 июня 2024 года до 7:00 29 июня 2024 года выход № 2 станции «Октябрьская» Кольцевой линии закроют из-за мероприятия на территории города. Пожалуйста, пользуйтесь выходом № 1», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, с 27 по 30 июня в Москве пройдут фестивали, мастер-классы, спортивные соревнования, концерты и кинопоказы, приуроченные ко Дню молодёжи. Программу подготовили 75 культурных площадок в разных округах столицы. Её основная часть запланирована на выходные — 29 и 30 июня.

В саду имени Баумана 29 июня в 16:00 начнётся концерт учеников, преподавателей и выпускников барабанной школы. Посетителей парка «Кузьминки» ждут встречи с писателями и художниками-иллюстраторами. Там 29 июня с 12:00 до 19:00 пройдёт фестиваль «Книгочей».

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 июня провёл технический пуск первого участка Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская». Участок длиной 8,3 км в настоящее время состоит из четырёх станций — «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская», отметил мэр. Станциями после запуска будут пользоваться около 300 тысяч пассажиров, позднее это число увеличится до полумиллиона, заявил Собянин.