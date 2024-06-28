Москва, 28 июня, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Люблинский районный суд приостановил деятельность ООО «ЛокалКитчен», являющейся правообладательницей «Кухни на районе», сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

«Суд удовлетворил требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», — заявили в пресс-службе.

Суд вынес решение о приостановлении деятельность ООО «ЛокалКитчен» на 90 суток.

Ранее в отношении организации составили протокол по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил).

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня представитель компании Мария Добронравова обратилась к суду с просьбой о проведении слушания в закрытом режиме. Она утверждала, что открытый процесс может нарушить тайну следствия по уголовному делу и привести к разглашению данных о состоянии здоровья потерпевших без их согласия. Однако суд ходатайство отклонил.

По данным представителя Роспотребнадзора, количество отравившихся едой сервиса «Кухня на районе», правообладателем которого является ООО «Локалкитчен», составляет не менее 188 человек.

Пищевое отравление получили более 120 человек в Москве, 20 человек в Подмосковье, 18 в Татарстане и 16 в Нижегородской области. По данным Telegram-канала «112» вспышки ботулизма зафиксировали также в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. Общее количество заболевших достигло 375 человек.

Причиной вспышки ботулизма стала красная фасоль в вакуумной упаковке от производителя ООО «Савон-К». Должностных лиц компании-производителя задержали и арестовали. Суд отправил под домашний арест до 15 августа троих обвиняемых по делу об отравлении — коммерческого директора компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову. Суд также арестовал по данному делу повара Карима Норматова.