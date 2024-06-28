Москва, 28 июня, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Маленькая девочка чуть не погибла у скейтерской рампы на северо-востоке Москвы в результате удара по голове самокатом, который выпустил из рук катающийся школьник. Об этом 28 июня сообщил Telegram-канал «112».

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Маленькую девочку едва не убило самокатом возле скейтерской рампы на Северо-Востоке Москвы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Анастасия с дочкой Агатой в обеденное время гуляли возле места катания скейтеров около Дмитровского шоссе, когда один из катающихся школьников выпустил из рук самокат, и он полетел прямо в голову девочке.

В результате она получила серьёзное сотрясение мозга. Девочку госпитализировали, а в полицию поступило сообщение о получении ребенком травмы, и правоохранители начали проверку.

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Как сообщало ИА Регнум, 1 июня мужчина в Санкт-Петербурге проломил голову 15-летнему подростку, сбившему его ребёнка самокатом на пешеходном переходе. Полиция начал проверку после инцидента.

После столкновения с мужчиной на электросамокате в северной части Москвы 18 мая госпитализировали 11-летнего мальчика. Двигавшийся на самокате столкнулся с ехавшим на велосипеде ребёнком.

На юго-востоке Москвы 17 мая мужчина на электросамокате сбил 11-летнюю девочку. После этого он бросил самокат и сбежал с места происшествия, а пострадавшего ребёнка госпитализировали.