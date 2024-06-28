Ивантеевка, Московская область, 28 июня, 2024, 15:23 — ИА Регнум. В подмосковном городе Ивантеевке служебный автомобиль упал на инспектора ГАИ во время показательного выступления профессиональной пилотажной группы «Каскад» в Центре подготовки госавтоинспекции ГУ МВД России.

Кадр из видео

Два автомобиля выполняли фигуру, следуя по полосе автодрома на двух колёсах. Правая сторона машин при этом приподнималась над землей. Они должны были проехать между сотрудниками ГАИ, два из которых находились справа от автомобилей и два — слева. Во время их проезда сотрудники ГАИ приняли упор лёжа.

Автомобиль, следовавший первым, проезжая, опустился на лежащего мужчину и продолжил движение вместе с оказавшимся под колёсами. Так он проехал несколько метров. В момент удара у мужчины на голове была каска.

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Сотрудник ГАИ, на которого упала машина, выжил и сейчас находится в больнице, сообщил портал msk1.ru.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Екатеринбургском международном аэропорту пассажирский самолёт наехал передней стойкой шасси на ногу техника по выпуску воздушного судна. Пострадавшего госпитализировали с травмой правой ноги. Вылет воздушного судна отложили на три часа.

В сентябре прошлого года сотрудник ГИБДД получил серьёзные травмы на Волгоградском проспекте в Москве. Его сбил Volkswagen, водитель которого попытался скрыться.