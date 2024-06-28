Москва, 28 июня, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Евросоюз включил в антироссийский санкционный список два физлица и четыре организации, следует из документа, опубликованного 28 июня в официальном журнале ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В частности, ЕС считает, что два физических и четыре юрлица должны быть добавлены в список лиц, организаций и органов, на которых распространяются ограничительные меры», — следует из документа.

В частности, под санкции попал крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор «ТрансКонтейнер» и его гендиректор Михаил Концерев. Евросоюз утверждает, что компания и её руководитель якобы могли перевозить технику и боеприпасы в интересах Вооружённых сил России.

ЕС также ввёл санкции против ООО «Титул» и его владельца Дмитрия Белоглазова. Кроме того, за якобы обход антироссийских санкций в список попали АО «Илиадис» и МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед».

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня Европейский союз принял 14-й пакет санкций против Москвы. ЕС включил ограничение на транзит российского сжиженного природного газа через порты ЕС, запретил европейским авиакомпаниям выполнять чартеры и частные перелёты по всему миру по заказу физических и юридических лиц из России.

Санкции ЕС ввели также против SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов), Полины Гагариной и актёра Ивана Охлобыстина.

Под запрет подпали новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, включая «Арктик СПГ — 2» и «Мурманск СПГ». Кроме того, ЕС ввели запрет на импорт гелия из России и экспорт марганцевых руд, части видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.