Донецк, 28 июня, 2024, 13:59 — ИА Регнум. В Донецке начало работу первое полноформатное отделение Сбербанка. Открытие состоялось 28 июня.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Как заявил на церемонии открытия заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов, здесь будут работать как с розничными, так и с корпоративными клиентами. Им будет доступен весь спектр услуг банка, равно как и в любом другом отделении России.

В офисе доступны 15 окон для осуществления различных операций, в числе которых получение кредита, оформление ипотеки, работа с юридическими и физическими лицами, помощь в открытии ИП и регистрации бизнеса.

«Сегодня для всей команды «Сбера» праздник — мы открываем свой первый полноформатный новый офис в Донецке. Сегодня же будет открыто несколько офисов ещё в ЛНР», ― сообщил Кузнецов.

Он особо отметил, что качество работы «Сбера» в Донбассе не будет уступать любому другому российскому региону. Кузнецов добавил, что офис был создан практически за две недели, поблагодарил первую команду банка и команду главы ДНР за оказанную поддержку в разворачивании банковских точек. По его словам, в мобильных офисах «Сбера» на территории ДНР в день в целом оформляется 350 карт.

В свою очередь глава региона Денис Пушилин отметил новые возможности для предпринимателей республики с заходом нового банка. По его словам, у них появится здоровая конкуренция.

В новом офисе установлены два банкомата, в которых можно снять наличные, внести деньги или оплатить услуги. Первым терминалом электронной очереди воспользовался глава ДНР, он получил символичный номер 001.

Кузнецов также добавил, что в ближайшее время Сбербанк откроет восемь своих отделений в Донбассе и Новороссии.

«В настоящий момент восемь офисов находятся в режиме проведения в сжатые сроки строительно-монтажных работ и будут открыты буквально в считаные дни и недели, а до конца этого года только здесь, в ДНР, будут открыты не менее двух десятков офисов», — уточнил зампред правления.

Как сообщало ИА Регнум, до конца текущего года два федеральных банка, «Сбер» и ВТБ, начнут полноценную работу в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Открытие своих офисов и создание сети банкоматов станет финальным шагом в вопросе интеграции региона в российскую банковскую систему.

Глава ВТБ Андрей Костин пояснил, что банк откроет два отделения в Луганске. Кроме того, до конца года кредитная организация планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке.

Глава «Сбера» Герман Греф 4 июня отметил, что банк в течение полутора месяцев откроет первые 16 отделений в новых регионах России. По его словам, финансовая организация занимается этим уже с середины 2023 года, в настоящее время идёт ремонт и подготовка зданий.

Президент России Владимир Путин 31 января на совещании по развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей призвал крупный бизнес страны, в том числе крупные финансовые учреждения, «заходить» в новые регионы.