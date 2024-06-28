Москва, 28 июня, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по охране здоровья предложил Минздраву проработать вопрос сокращения допустимого для аборта срока с 12 до девяти недель.

Иван Шилов ИА Регнум

«Министерству здравоохранения РФ: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель», — процитировали документ «Известия».

Также комитет предложил министерству разработать поправки в закон о том, что одним из социальных показаний для аборта может быть беременность, которая наступила в результате изнасилования.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила внести поправки в закон «Об основах охраны здоровья», ужесточив правила искусственного прерывания беременности.

Депутат предложила закрепить в законе, что для аборта необходимо получить согласие не только матери, но и отца, если они состоят в законном браке. Также она предложила снизить допустимый для проведения аборта срок до восьми недель.

Комментируя заявление Власовой, доктор политических наук, старший научный сотрудник Института США и Канады Надежда Шведова заявила ИА Регнум, что женщина имеет право распоряжаться своим телом так, как считает нужным, и это право не нужно связывать с мужем.

На встрече с членами Общественной палаты России 3 ноября президент Владимир Путин назвал острой проблему с абортами. Глава государства подчеркнул, что необходимо улучшать социальную защищённость семей с детьми, а не бороться с абортами.

В середине декабря в Госдуму внесли законопроект, разрешающий делать аборты только в государственных медицинских учреждениях.

В конце декабря прошлого года глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил ИА Регнум, что полный запрет абортов в стране не поднимет рождаемость, а только усложнит социальную атмосферу.