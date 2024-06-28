Якутск, 28 июня, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Стартовавшие в Якутии Игры «Дети Азии» в 2024 году станут самым крупным детским турниром в мире, заявил 28 июня на встрече с руководителями команд-участников глава региона Айсен Николаев. Присутствовавшие отметили высокий статус соревнований и подчеркнули: рождается новая история мирового спорта.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии встретился с руководителями команд-участников VIII Игр «Дети Азии»

VIII Международные спортивные игры «Дети Азии» проходят в Якутске с 26 июня по 7 июля. Их участниками стали более трёх тысяч спортсменов, тренеров и представителей из сборных команд из 24 стран мира. Для Якутии Игры «Дети Азии» — это особое событие.

Первые Игры «Дети Азии» были организованы почти 30 лет назад по инициативе первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева в ознаменование 100-летия современного Олимпийского движения.

«Мы гордимся, что вот уже третье десятилетие Игры развиваются, объединяют тысячи людей, молодые поколения стран Азии, других континентов, российских регионов», — подчеркнул нынешний глава региона Айсен Николаев.

«Сразу хочется вспомнить первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Только безграничная любовь к своему народу, своей территории, будущему, все та любовь, которую он вложил в эти Игры, переходит из поколения к поколению, переходит к детям, переходит к нам», — отметила государственный тренер России в Сибирском федеральном округе Вероника Тайдакова.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Для Якутии Игры «Дети Азии» — это особое событие

По её наблюдению, когда-то во всем мире был известен один бренд Якутии — алмазы, а теперь вторым брендом становится «Дети Азии».

«Если первый бренд создала земля Якутии, то второй бренд создается людьми», — поделилась наблюдением государственный тренер.

«Игры являются новой историей мирового спорта, и мы её пишем вместе с вами, и эта история про такие истинные ценности, как справедливость, дружба, дружба между народами», — подчеркнул руководитель сборной Уральского федерального округа Вадим Гайл.

Айсен Николаев обратил внимание на то, что «Дети Азии» не ограничиваются несколькими днями соревнований, в каждом регионе и каждой стране к ним шла большая подготовка по разным видам спорта.

«Многие из вас преодолели огромные расстояния в крайне непростых условиях. Я уверен, что ваши усилия вознаградятся успешными стартами и яркими победами. «Дети Азии» станут для молодых дарований трамплином к высоким достижениям на международной спортивной арене. В истории Игр уже много таких примеров, девиз «Дети Азии» — начало побед» в полной мере подтверждается», — подчеркнул глава Якутии.

«Дети Азии» не только крупнейшее спортивное событие. Большое значение придается тому, чтобы молодые спортсмены и представители делегаций познакомились с древней культурой, традициями Якутии.

«2024 год объявлен в Якутии Годом Детства и VIII Игры «Дети Азии» станут его главным событием. Уверен, что не только юные спортсмены, но и все наши дети на всю жизнь запомнят атмосферу дружбы, открытости и эти чувства понесут с собой в будущее», — сказал Айсен Николаев.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии Айсен Николаев встретился с руководителями команд-участников VIII летних спортивных игр «Дети Азии».

Как уже сообщало ИА Регнум, старт VIII летним спортивным играм «Дети Азии» был дан на стадионе «Туймаада» им. Н. Н. Тарского в Якутске. За ходом соревнований на спортивных площадках следят 707 судей, включая 58 регионов России. Соревнования проходят на 16 спортивных площадках города.