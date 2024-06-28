Шегарский район, Томская область, 28 июня, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Во время купания в реке Шегарка в Томской области восьмилетний мальчик утонул, пытаясь спасти 16-летнюю сестру, сообщили в региональном управлении СК.

СУ СК России по Томской области

«По факту гибели ребенка во время купания в реке Шегарка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — заявили в ведомстве.

По информации следствия, 27 июня мальчик вместе со своей 16-летней сестрой и малолетними друзьями направились на берег реки Шегарки рядом с селом. Старшая сестра ребёнка во время купания начала тонуть. Брат бросился ей на помощь. Находившиеся неподалёку взрослые обратили внимание на шум и попытались спасти детей, но вовремя из воды достали только девочку.

Спасатели приступили к поиску тела утонувшего мальчика. Дно реки исследуют водолазы. Следователи управления осмотрели место происшествия и начали опрашивать свидетелей, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня два ребёнка утонули, один серьёзно пострадал при падении в реку Расшеватку в Новоалександровске Ставропольского края. По информации СК, трое мальчиков гуляли без присмотра возле реки недалеко от дома и упали в реку. Их достала из воды женщина, которая оказалась рядом. Следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

8 июня стало известно о гибели в Ленинградской области семилетнего мальчика, упавшего в пожарный пруд. Ребёнок находился возле водоёма без присмотра. Его достали из воды, но спасти не смогли. Мальчик приехал в деревню к бабушке и гулял возле пруда с другом.