Мурманск, 28 июня, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Появившиеся в СМИ сообщения о якобы вспышке туберкулёза в гостинице «Моряк» в Мурманске не соответствуют действительности. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Лев Федосеев/ТАСС

«По состоянию на 10:30 [совпадает с мск] 28 июня 2024 года не нашла подтверждения информация [в СМИ] о размещении в гостинице «Моряк» лиц, больных туберкулёзом», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что в настоящее время управление Роспотребнадзора по региону организовало и проводит профилактические санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня пресс-служба прокуратуры Тывы сообщила о заражении туберкулёзом от воспитательницы девяти детей из ясельной группы одного из детских садов в республике. Уточнялось, что 30-летняя женщина знала, что заразилась туберкулёзом, с августа 2022 по февраль 2023 года, однако скрыла этот факт, чем создала угрозу жизни и здоровью детей. В отношении неё возбудили уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

До этого в посёлке Оконешниково Омской области несколько человек заразились туберкулёзом в результате врачебной ошибки. Врач-рентгенолог обследовал молодого человека, который затем заразил всех членов своей семьи, включая детей. Из-за несвоевременного лечения молодой человек и его мать получили инвалидность второй группы.