Москва, 28 июня, 2024, 12:58 — ИА Регнум. В Москве суд приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима 60-летнего мужчину за поджог общежития, в результате которого погибли люди, сообщил 28 июня столичный СК в Telegram-канале.

Известия/Алексей Майшев

Коллегия присяжных заседателей и суд признали его виновным в убийстве двух и более лиц, совершённом общеопасным способом (п. п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам (п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ), а также в трёх эпизодах умышленного причинения лёгкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ) и в умышленном уничтожении или повреждение имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

«На основании вердикта присяжных заседателей приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщил источник.

Поджог общежития на Международной улице он совершил 21 февраля прошлого года после конфликта, который у него возник с соседями. Поводом стал шум из соседней комнаты. Мужчина поджог на пороге комнаты соседей мешок с одеждой, облив его легковоспламеняющейся жидкостью. Затем он убежал, а люди не могли выбраться из комнаты.

В результате погибли семь человек, в том числе двое детей. Ещё семь человек получили вред здоровью различной степени тяжести. При этом поджигатель был пьян.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля 2023 года в здании в центре Москвы на Международной улице произошёл крупный пожар. Как сообщали в СК, в здании гостиницы «МКМ» мужчина на пятом этаже совершил поджог из-за неприязни к жильцам. Погибли семь человек, в том числе двое детей.

Ведомство возбудило уголовное дело по статьям об убийстве и об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом. Подозреваемого задержали, 24 февраля ему предъявили обвинения.