Киров, 28 июня, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, недавно освободившийся из колонии после отбытия восьмилетнего срока наказания за взятки, заявил, что выходит на новую работу.

Дмитрий Серебряков/ТАСС Никита Белых

В ходе заседания областного суда 28 июня, где рассматривают его апелляционную жалобу на второй приговор, вынесенный за злоупотребление полномочиями, Белых уточнил, что приступит к работе 8 июля.

«Восьмого июля выхожу на работу, и мне нужно появиться перед сотрудниками в качестве нового работника», ― сказал бывший чиновник.

Ранее в тот же день Кировский областной суд отложил на 8 июля вынесение решения по апелляции. Причиной стала замена заболевшего гособвинителя. Белых выступил против такого решения, заявив, что живёт в другом городе и в этот день должен выйти на новую работу.

Чем именно он планирует заниматься, Белых не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2021 года СК сообщил, что против отбывающего наказание Белых возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, Белых в 2011 году обеспечил выделение средств регионального бюджета частной компании на постройку жилья для бюджетников. Такими полномочиями Белых не располагал.

Белых признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). По этой статье ему назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы. В декабре 2023 года суд освободил бывшего губернатора Кировской области от наказания по уголовному делу о превышении полномочий в связи с истечением срока давности.

Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Президент Владимир Путин лишил Белых поста губернатора 28 июля 2016 года в связи с утратой доверия.

1 февраля 2018 года суд признал Белых виновным в получении взятки, приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 48 млн рублей. Сторона обвинения просила назначить Белых десять лет колонии и штраф в размере 100 млн рублей.

21 июня Белых вышел на свободу из кировской колонии после отбытия восьмилетнего срока за получение взятки.