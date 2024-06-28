Севастополь, 28 июня, 2024, 11:45 — ИА Регнум. В больницах Севастополя после нанесённого ВСУ 23 июня ракетного удара остаются на сегодняшний день 33 человека, семеро из которых — дети, написал губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 33 пациента, в том числе семеро детей», — сообщил Развожаев.

Глава региона напомнил, что 22 пострадавших в результате атаки ВСУ находятся на лечении в Москве, в том числе десять детей. Состояние 12 из них стабильно тяжёлое, шесть человек находятся в состоянии средней тяжести, и ещё четверо — в состоянии лёгкой степени тяжести. Один ребёнок продолжает находиться в тяжёлом состоянии, отметил губернатор.

В Москве раненных в Севастополе госпитализировали в ведущие медучреждения, в том числе в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Боткинскую больницу, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 23 июня нанесли по Крыму удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе. Четыре мирных жителя, в том числе двое детей, погибли, ещё 153 человека получили ранения.

Минобороны заявило, что ответственность несут США, поставляющие ВСУ ATACMS. Полётные задания в эти ракеты вводят американские военные на основе собственных данных спутниковой разведки.

Развожаев накануне, 27 июня, сообщил о планах разместить в Севастополе порядка 600 новых модульных укрытий — на пляжах, в парках, на остановках общественного транспорта. Укрытия установят в течение 40 дней.