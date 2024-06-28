Донецк, 28 июня, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Операторы FPV-дронов ВСУ, охотящиеся за автомобилями, начали применять новую тактику. Теперь они стараются сбросить боеприпас с беспилотника в правую часть автомобиля. Об этом ИА Регнум рассказали сразу несколько источников.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

«Делается это для того, чтобы поразить пассажира, а не водителя. Аналитики проанализировали и установили (к слову, небезосновательно), что в случае, если в машине, даже гражданской, передвигаются военные, то командир, скорее всего, вряд ли сядет за руль. Соотвественно, водитель как военная цель имеет меньше ценности, чем его пассажир», — рассказал агентству знакомый с ситуацией участник специальной военной операции.

Новая тактика появилась совсем недавно, и сейчас, по словам собеседника ИА Регнум, важно максимально быстро отреагировать на новый вызов. Например, как минимум защищать пассажирское место дополнительными бронежилетами.

«Совсем недавно именно благодаря новой тактике командир одного из подразделений, воюющих в ДНР, наоборот, выжил, — рассказал другой источник ИА Регнум. — Оператор дрона сбросил боеприпас в правую часть автомобиля. Но так получилось, что в этот раз командир, наоборот, сел за руль, а его водитель, находившийся справа, погиб».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 28 июня над Починковским районом Смоленской области было сбито 9 дронов. Еще шесть украинских беспилотников сбили над Брянской областью. Около 09:45 утра 28 июня украинский БПЛА уничтожили над Белгородщиной.