Донецк, 28 июня, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Украинская армия под давлением Вооружённых сил России ушла с нескольких стратегически важных позиций в районе Торецка в ДНР на горловском направлении. Об этом 28 июня рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметил Кимаковский, слова которого процитировала Lenta.ru, ВСУ в районе Торецка находятся далеко не в лучшей ситуации.

«Под давлением [российских военных] им пришлось покинуть несколько крайне важных позиций на этом участке фронта», — сказал он.

Советник главы ДНР уточнил, что украинские войска в последние дни потеряли в районе этого населённого пункта несколько десятков бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что подразделения группировки войск «Центр» ВС России нанесли удары по позициям ВСУ у Новгородского и Торецка в ДНР. Он уточнил, что российские военные также улучшили на этом участке фронта тактическое положение.

В Минобороны 26 июня сообщили, что группировка российских войск «Центр» улучшила за сутки положение по переднему краю. Отмечалось, что также армия России нанесла удары по позициям украинских формирований около Торецка, Новгородского, Кирово, Михайловки, Новосёловки Первой и Розовки.

Глава назначенной Киевом администрации ДНР Вадим Филашкин рассказал о начале украинскими властями принудительной эвакуации жителей Торецка. По его словам, из населённого пункта вывезли уже 500 жителей из 6 тыс. человек, которые там остались.