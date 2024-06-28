Грайворон, Белгородская область, 28 июня, 2024, 11:17 — ИА Регнум. В городе Грайвороне в результате ночной атаки ВСУ получили повреждения линии газо− и электроснабжения, сообщил 28 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Администрация Белгородской области

Губернатор опубликовал фотографии повреждённых в результате атаки частных домов.

Во время обхода территории Грайворона выяснилось, что повреждены десять частных домов: пострадали крыши, фасады, входные двери, заборы, хозяйственные постройки, в домах выбило окна.

В административном здании на территории предприятия выбило окна и посекло фасад.

«Также имеются повреждения на линиях газо− и электроснабжения. Для проведения ремонтных работ службы обесточили несколько улиц, временно без света остаётся 691 абонент», — сообщил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков 27 июня написал в Telegram о ранении мирного жителя Грайворона в результате атаки двумя украинскими БПЛА. Мужчину госпитализировали с осколочными ранениями плеча и предплечья.

Позже, вечером, губернатор Белгородской области сообщил об атаке украинских FPV-дронов на посёлки Казачок и Демидовка в Грайворонском районе. В Казачке загорелись хозяйственные постройки, в Демидовке пострадали несколько домов.