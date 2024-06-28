Сахалинская область, 28 июня, 2024, 10:32 — ИА Регнум. На Сахалине 11-летний мальчик получил электротравму на опоре ЛЭП, его госпитализировали в реанимацию, сообщили 28 июня в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Известия/ Константин Кокошкин

В Анивском районе в селе Новотроицкое 27 июня школьник забрался на опору ЛЭП и получил электрический ожог, а также закрытую черепно-мозговую травму в результате падения.

«С полученными телесными повреждениями ребёнок доставлен в реанимационное отделение «БУЗ «Областная детская больница», где ему оказывается медицинская помощь», — сообщили в СК РФ.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Инцидент произошёл, когда ребёнок играл с друзьями. Он поднялся на ЛЭП, напряжение которой составляло 35 кВ, сообщил местный портал SakhalinMedia. Когда произошёл удар током, оборудование на высоковольтной подстанции «Юго-Западная» отключалось вследствие действия автоматической системы защиты.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня 16-летний житель Рязани забрался в трансформаторную подстанцию и получил смертельный удар током.

В Самаре 15 июня 13-летний подросток погиб от электротравмы во время игры в Hamster Kombat на смартфоне. Ребёнок продолжал играть, отправившись в ванну, где уронил гаджет в воду и получил удар электрическим током.