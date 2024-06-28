Флорида, США, 28 июня, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Российский голкипер Сергей Бобровский, выступающий за хоккейный клуб «Флорида Пантерз», занял третье место в голосовании на приз лучшему вратарю регулярного сезона Национальной хоккейной лиги 2023/24 «Везина Трофи». Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе турнира.

(сс) Michael Miller Сергей Бобровский

По итогам голосования награду завоевал американский вратарь Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс», набравший 158 очков.

«В этом сезоне Хеллебайк обошёл других финалистов — Тэтчера Демко из «Ванкувер Кэнакс», занявшего второе место в голосовании (70 очков), и Сергея Бобровского из Флорида Пантерз», занявшего третье место (40 очков)», — говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне россиянин принял участие в 58 матчах чемпионата НХЛ, в которых отразил 91,5% бросков. Его команда одержала 36 побед.

Сергей Бобровский дважды становился обладателем «Везина Трофи» — в 2013 и 2017 годах. Кроме того, он является первым российским вратарём, завоевавшим эту награду, и единственным россиянином, получившим её дважды.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня клуб «Флорида Пантерз» с Сергеем Бобровским, Дмитрием Куликовым и Владимиром Тарасенко в составе в решающем седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 2:1 и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Картер Вераге (5') и Сэм Райнхарт (35'). Автором единственной шайбы «Ойлерз» стал Маттиас Янмарк (7').