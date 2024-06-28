Нью-Йорк, США, 28 июня, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Россия ожидает от Организации Объединённых Наций оценки удара Вооружённых сил Украины американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе, в результате которого погибли мирные жители. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

ИА Регнум Удар по Севастополю

«Я вчера руководству ООН заявил прямо, что мы дожидаемся от этой международной организации чёткой, принципиальной и взвешенной оценки обстрела американскими ракетами, снаряжёнными кассетными боеприпасами, нашего мирного населения в Севастополе», — приводит слова Колокольцев «Газета.Ru».

26 июня Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в IV саммите руководителей органов полиции государств — членов ООН.

Ранее сообщалось, что Колокольцев призвал дать оценку этой террористической атаке на встрече с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа. В ходе встречи глава ведомства также подчеркнул, что преступники, ответственные за ракетный удар по Севастополю и другие террористические атаки на территории России, понесут неотвратимое наказание.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня Вооружённые силы Украины атаковали Крым пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства противовоздушной обороны перехватили четыре воздушные цели, однако боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе. В результате террористической атаки погибли четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Ещё 153 человека пострадали.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что ответственность за обстрел ВСУ Севастополя в том числе несут Соединённые Штаты Америки, поставляющие эти ракеты Киеву. Кроме того, полётные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. С утверждением о причастности Вашингтона также выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что США при поставке вооружений Украине не допускают их использования без участия своих специалистов.