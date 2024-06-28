Глава МВД России потребовал от ООН реакции на удар ВСУ по Севастополю
Колокольцев: Россия ожидает от ООН оценки удара ATACMS по пляжу в Севастополе
Нью-Йорк, США, 28 июня, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Россия ожидает от Организации Объединённых Наций оценки удара Вооружённых сил Украины американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе, в результате которого погибли мирные жители. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
«Я вчера руководству ООН заявил прямо, что мы дожидаемся от этой международной организации чёткой, принципиальной и взвешенной оценки обстрела американскими ракетами, снаряжёнными кассетными боеприпасами, нашего мирного населения в Севастополе», — приводит слова Колокольцев «Газета.Ru».
26 июня Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в IV саммите руководителей органов полиции государств — членов ООН.
Ранее сообщалось, что Колокольцев призвал дать оценку этой террористической атаке на встрече с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа. В ходе встречи глава ведомства также подчеркнул, что преступники, ответственные за ракетный удар по Севастополю и другие террористические атаки на территории России, понесут неотвратимое наказание.
Как передавало ИА Регнум, 23 июня Вооружённые силы Украины атаковали Крым пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства противовоздушной обороны перехватили четыре воздушные цели, однако боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе. В результате террористической атаки погибли четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Ещё 153 человека пострадали.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что ответственность за обстрел ВСУ Севастополя в том числе несут Соединённые Штаты Америки, поставляющие эти ракеты Киеву. Кроме того, полётные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. С утверждением о причастности Вашингтона также выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что США при поставке вооружений Украине не допускают их использования без участия своих специалистов.