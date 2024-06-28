Вашингтон, 28 июня, 2024, 05:57 — ИА Регнум. Третья мировая война начнётся в случае, если российские войска освободят Киев в рамках спецоперации. Об этом заявил 27 июня на теледебатах в Атланте (штат Джорджия) президент США Джо Байден.

ИА Регнум Байден, Трамп

Глава государства выступил с таким предположением на публичных предвыборных спорах с предыдущим главой Белого дома Дональдом Трампом. Мероприятие транслировал телеканал CNN.

По утверждениям Байдена, после освобождения украинской столицы вспыхнут конфликты вдоль западной границы с Украиной, в том числе с такими странами, как Польша и Венгрия.

«Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других местах вдоль границы», — сказал Байден.

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля экс-заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью «Известиям» заявил, что на фоне проблем со здоровьем у Джо Байдена возрастет риск случайной ядерной войны по вине США. Он отметил, что действующий глава Белого дома часто забывает важные факты, детали, путает людей, их имена и должности.

В начале апреля член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин предупредила, что нынешняя американская администрация во главе с Джо Байденом приближает мировую войну, действуя против России через поддержку Украины. Она подчеркнула, что Вашингтон уже ведёт в отношении РФ прокси-войну.

23 июня Дональд Трамп также обвинил Байдена в том, что тот совсем скоро своими действиями втянет США в третью мировую войну. Республиканец призвал как можно скорее убрать Байдена с президентского поста.