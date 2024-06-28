Атланта, США, 28 июня, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден готов к предвыборным дебатам с предыдущим руководителем Белого дома Дональдом Трампом, заявила первая леди США Джилл Байден. Об этом 27 июня сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По её словам, действующий глава государства должен выступить хорошо. Супруга президента сделала это заявление перед началом встречи Байдена и Трампа в Атланте (американский штат Джорджия)

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня старший корреспондент телеканала ABC Селина Ван рассказала, что Джо Байден репетирует полуторачасовое пребывание на ногах в рамках подготовки к дебатам. Участникам мероприятия придётся стоять 90 минут.

Журналистка также отметила, что для подготовки президент планировал изучить необходимую информацию, а также проработать тезисы для своей речи и провести пробные дискуссии, привлекая советников.