Владивосток, 28 июня, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием грузовика и восьми автомобилей. После аварии госпитализировали четырёх человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Днём 27 июня 2024 года мужчина за рулём грузового самосвала двигался по автомобильной дороге Патрокл —Седанка и в районе дома… на улице Верещагина совершил столкновение с восемью автомобилями», — говорится в сообщении.

В медицинское учреждение с различными травмами доставили троих водителей и одного пассажира, степень причинённого здоровью вреда устанавливается.

Отмечается, за рулём грузовика находился 37-летний иностранный гражданин. На данный момент проверяется законность его пребывания на территории Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, утром 27 июня в Топкинском округе Кемеровской области произошло столкновение пассажирского автобуса Golden Dragon и грузовика. В результате аварии, по словам министра здравоохранения по региону, пострадали 17 человек. В управлении Следственного комитета России по Кемеровской области сообщили о проведении доследственной проверки.