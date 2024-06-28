Москва, 28 июня, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Россия, вероятно, уже не получит назад свои активы, которые Запад заморозил после начала специальной военной операции, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев.

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«Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернёт России деньги в каком-то обозримом будущем», — сказал он на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Тимофеев не исключил, что стране уже никогда не вернут эти средства. Глава департамента также предупредил, что Запад сделает большую стратегическую ошибку, если проведёт прямую конфискацию замороженных средств.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что изъятие Западом замороженных российских активов будет незаконным, и это решение Москва оспорит в судах. Он также предупредил, что конфискация указанных средств подорвёт основы мировой экономической системы, и западные страны это понимают.

15 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала элементом гибридной войны против Москвы посягательство Запада на замороженные российские средства. Она добавила, что такие действия являются воровством.

27 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что при определённых условиях хищение Западом российских активов может быть расценено как агрессия.