Москва, 28 июня, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Заместитель председателя Комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхор в ходе переговоров с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом сообщил о заинтересованности северокорейской стороны экспортировать в Россию яблоки и женьшень. Об этом в четверг, 27 июня, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Mil.ru Флаги КНДР и России

В рамках переговоров по вопросам сотрудничества России и КНДР в области сельского хозяйства стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области карантина растений.

«Российская служба выразила готовность к сотрудничеству в области поставок 30 тест-систем для диагностики болезней животных в КНДР», — говорится в сообщении.

Ким Су Чхор со своей стороны заявил, что КНДР готова экспортировать в РФ женьшень. Кроме того, Сергей Данкверт подтвердил возможность импорта в Россию северокорейских яблок.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Северную Корею с дружественным государственным визитом. 19 июня лидеры государств провели в Пхеньяне неформальные переговоры, в рамках которых обсудили вопросы безопасности и международной повестки. Позднее прошли переговоры с участием делегаций в расширенном составе. В частности, было подчёркнуто, что страны последовательно отстаивают идею формирования более справедливого и демократического, многополярного мироустройства.

Также Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнёрстве, который должен стать основой долгосрочных отношений двух государств. По итогам визита российский президент заявил, что ожидает ответного визита лидера КНДР в Москву.