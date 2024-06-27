Саратов, 28 июня, 2024, 01:10 — ИА Регнум. Бывший баскетболист саратовского клуба «Автодора» Николай Хряпа скончался в возрасте 45 лет, сообщили 27 июня в пресс-службе спортивной команды.

Телеграм-канал баскетбольного клуба «Автодор» Николай Хряпа

«Баскетбольный клуб «Автодор» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая. Вечная и светлая память», — отмечается в Telegram-канале пресс-службы.

Информация о причинах его смерти не приводится.

Хряпа являлся воспитанником «Автодора». Он выступал за этот клуб с 1995 по 2001 год. В сезоне-1998/99 его признали лучшим молодым игроком баскетбольной Евролиги.

Хряпа также играл за сборную Украины по баскетболу. Кроме того, его приглашали в пермский «Урал-Грейт» и казанский УНИКС. В рамках игр за клуб из Казани Хряпа стал обладателем Кубка чемпионов FIBA.

Покойный был старшим братом чемпиона Европы и бронзового призёра Олимпийских игр, баскетболиста Виктора Хряпы.