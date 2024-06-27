Хомс, Сирия, 27 июня, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper опасно сблизился с Су-35 Воздушно-космических сил России в небе над Сирией. Столкновения удалось избежать благодаря профессионализму российского лётчика, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Юрий Попов.

РИА Новости

«27 июня с 10:24 до 10:29 над населённым пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7 тысяч до 8 тысяч метров произошло опасное сближение БПЛА MQ-9 Reaper коалиции с самолётом Су-35 ВКС России», — указал он в ходе брифинга 27 июня.

Попов отметил высокий профессионализм российского лётчика, своевременного предпринявшего необходимые действия для предотвращения столкновения.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки ЦПВС зафиксировал 12 случаев нарушения Протоколов деконфликтации со стороны пары истребителей F-16, трёх пар истребителей F-15 и двух пар штурмовиков A-10 Thunderbolt так называемой международной коалиции во главе с США.

Как передавало ИА Регнум, о подобном инциденте сообщалось 25 июня. Тогда американский БПЛА MQ-9 Reaper опасно сблизился с российским истребителем Су-34, совершавшим плановый полёт в небе над населённым пунктом Эс-Сухне.