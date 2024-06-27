Ла-Пас, 27 июня, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Подготовка к государственному перевороту в Боливии, попытку которого предотвратили 26 июня, шла с мая 2024 года. Об этом 27 июня заявил журналистам министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо.

Luis Gandarillas/EPA/ТАСС

Пресс-конференцию, на которой он выступал, показал Canal 26. Глава ведомства уточнил, что по делу о попытке захвата власти задержали 17 человек.

«17 человек уже были задержаны в соответствии с распоряжением генпрокуратуры», — сказал дель Кастильо.

Министр подчеркнул, что в число задержанных оказались лица, которых власти считают «идеологами госпереворота». Он добавил, что боливийская полиция разыскивает ещё троих военных, которых подозревают в причастности к событиям.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня группа военнослужащих попытались взять штурмом Дворец правительства Боливии. Кроме того, они заняли территорию резиденции главы государства Луиса Арсе.

Боливийский лидер назвал случившееся попыткой госпереворота. Президент республик призвал её жителей поддержать власти и не позволить военным захватить власть в стране.

Через некоторое время правоохранительные органы Боливии арестовали бывшего командующего боливийской армией генерала Хуана Хосе Сунигу, который возглавил попытку госперевората.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя с ситуацию в латиноамериканской республике, назвал происходящее её суверенным делом. Он пожелал скорейшего восстановления спокойствия в Боливии.

МИД РФ, в свою очередь, заявил, что Россия решительно осуждает попытку государственного переворота в Ла-Пасе. Кроме того, ведомство добавило, что Москва выражает полную поддержку правительства Луиса Арсе.