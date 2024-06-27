Сыктывкар, 27 июня, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Российские железные дороги (РЖД) начали укладку новых путей на перегоне Инта — Угольный в Республике Коми, где произошёл сход с рельсов пассажирских вагонов. Об этом в четверг, 27 июня, сообщили в пресс-службе компании.

Телеграм-канал РЖД. Кадр из видео

«Ведётся укладка нового пути (на перегоне Инта — Угольный. — Прим. ред.)» — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

В РЖД отметили, что на месте происшествия продолжаются восстановительные работы.

Как передавало ИА Регнум, сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда произошёл вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

По предварительной версии, авария произошла из-за подмыва железнодорожного полотна после сильных дождей. После произошедшего глава Республики Коми Владимир Ульба сообщил, что в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Глава Коми позднее написал, что у большинства обратившихся за медицинской помощью врачи зафиксировали ушибы, ссадины и рваные раны. Он отметил, что после происшествия госпитализировали десять человек. 27 июня в РЖД сообщили, что под вагонами сошедшего с рельсов поезда обнаружили тела двух человек. Позднее спасатели обнаружили тело 16-летней девочки, числившейся пропавшей без вести.