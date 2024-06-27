Махачкала, 27 июня, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Трёх раненных в ходе терактов в Дагестане полицейских направили в Москву для продолжения лечения в столичных клиниках, сообщил 27 июня в Telegram-канале омбудсмен республики Запир Алхасов.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

«Спецборт приземлился в Москве. Пострадавшие продолжат получать лечение под пристальным вниманием врачей в федеральных ведомственных клиниках», — написал он.

Алхасов уточнил, что двое пострадавших являются прикомандированными сотрудниками, а один — дагестанец, уроженец Сергокалинского района.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые террористы 23 июня напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. По информации минздрава Дагестана, общее количество жертв теракта — 21 человек. В том числе боевики убили настоятеля храма отца Николая.

Выяснилось, что среди террористов были дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Глава Дагестана Сергей Меликов 24 июня сообщил, что уволил чиновника, так как ответственность за теракт должна быть полная.

Омарова также задержали и доставили в отдел РОВД. 26 июня стало известно, что суд арестовал бывшего чиновника на 10 суток за мат на улице. 27 июня стало известно об административном аресте пятерых детей Омарова за мелкое хулиганство.

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил семьям террористов о возможности кровной мести из-за нападений в Махачкале и Дербенте. Он добавил, что отец, который не может справиться со своими детьми, должен сообщить об этом властям, чтобы весь род не понёс ответственности.