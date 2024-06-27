Новоалександровск, Ставропольский край, 27 июня, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Два ребёнка утонули, один серьёзно пострадал 27 июня при падении в реку Расшеватку в Новоалександровске Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления по Ставропольскому краю.

СУ СКР по Ставропольскому краю. Кадр из видео

По информации ведомства, трое мальчиков гуляли без присмотра возле реки недалеко от дома и упали в реку. Их достала из воды женщина, которая оказалась рядом.

«Двух мальчиков спасти не удалось. Один ребёнок трёх лет в настоящее время в тяжёлом состоянии находится в больнице», — говорится в сообщении.

Следственный отдел в Новоалександровске возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На место происшествия выехал следователь, для выяснения подробностей, ведётся следствие.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня стало известно о гибели в Ленинградской области семилетнего мальчика, упавшего в пожарный пруд. Ребёнок находился возле водоёма без присмотра. Его достали из воды, но спасти не смоли. Мальчик приехал в деревню к бабушке и гулял возле пруда с другом.

В мае в Нижнем Царицынском пруду на юге Москвы утонула женщина. Её тело увидели в воде и вызвали полицию. Утонувшую достали, ей по внешнему виду было 55–60 лет.