Саратов, 27 июня, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Баскетболист Николай Хряпа, брат чемпиона Европы 2007 года Виктора Хряпы, умер в возрасте 45 лет. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба саратовского клуба «Автодор».

Телеграм-канал баскетбольного клуба «Автодор»

«Баскетбольный клуб «Автодор» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая. Вечная и светлая память», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Николай Хряпа был воспитанником «Автодора», он выступал за клуб с 1995 по 2001 год. Его признавали лучшим молодым игроком Евролиги в сезоне 1998/99.

Также баскетболист играл за российские «Урал-Грейт» и УНИКС, украинские «Одессу», «Киев» и «Будивельник».