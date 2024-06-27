Сана, 27 июня, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Армия правящего на севере Йемена повстанческого шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесла комплексный удар по судну Seajoy в Красном море с применением дронов, ракет и беспилотного катера, а также по израильскому городу Хайфа, заявил 27 июня военный представитель хуситов Яхья Сариа на телеканале Al Masirah.

YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

«Операция была нацелена на судно Seajoy в Красном море, поскольку компания-владелец нарушила запрет на заход в оккупированные палестинские порты», — сказал он.

Сариа также сообщил, что йеменские повстанцы совместно с шиитским движением «Исламское сопротивление Ирака» нанесли удар несколькими крылатыми ракетами по жизненно важной цели в израильской Хайфе.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня хуситы заявили, что впервые применили гиперзвуковую ракету для удара по израильскому судну. Борт находился во время этой атаки в Аравийском море.

Хуситы атакуют проходящие мимо Йемена суда, которые связаны с Израилем, с осени 2023 года. Они называют это помощью палестинскому движению ХАМАС, воющему с Израилем. 24 июня повстанцы нанесли удар по греческому балкеру Transworld Navigator в Красном море.