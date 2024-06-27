Вашингтон, 27 июня, 2024, 20:59 — ИА Регнум. Украина не получит приглашение в НАТО в ходе саммита Североатлантического альянса, который пройдёт в Вашингтоне в июле, заявила постоянный представитель США в организации Джулианн Смит 27 июня в ходе дискуссии на площадке газеты The Washington Post.

OLIVIER MATTHYS/POOL/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Украина не получит приглашение присоединиться к НАТО в ближайшем июле. Однако мы придвигаем её всё ближе к альянсу», — сказала она.

НАТО пока сосредоточил внимание на вопросах оперативной совместимости с украинской армией и её модернизации, добавила Смит. Постпред также заявила, что недопустимо принимать в альянс страны, участвующие в вооружённом конфликте. При этом она признала неоспоримое преимущество российской армии над украинской.

Смит также заявила, что альянс наделил себя правом помогать Киеву, но не является стороной конфликта, так как войск НАТО нет на украинской территории.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 4 июня заявил, что Украину могут не принять в НАТО в том числе после завершения конфликта на её территории. В то же время он пообещал, что американская поддержка Киева продолжится.

Президент Владимир Путин 14 февраля заявил, что Москву беспокоит возможность втягивания Украины в НАТО. Он назвал это прямой угрозой безопасности России.

14 июня российский лидер назвал отказ Украины от вхождения в НАТО одним из условий начала мирных переговоров. Также для возобновления диалога необходимо, чтобы ВСУ вышли со всех территорий новых российских регионов.