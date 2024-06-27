Москва, 27 июня, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Страны Африки разделяют мнение России о неприемлемости колониальной политики Запада. Об этом 27 июня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани во время второго саммита Россия — Африка

«Совершенно необоснованное чувство ревности возникает у некоторых стран Европы, которые традиционно считали Африку своей колонией», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что африканским странам давно не нравится такое положение дел и они не хотят продолжать отношения на неоколониальной основе.

Песков подчеркнул, что странам Африки гораздо больше импонирует та модель отношений, на которую опирается Россия.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 27 июня встретился с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле. Российский президент отметил усилия Сассу-Нгессо в развитии двухсторонних отношений практически во всех сферах. Это касается и политических, и торгово-экономических связей, подчеркнул он.

В свою очередь, Сассу-Нгессо отметил, что Республика Конго хочет вывести отношения с Россией на новый уровень и заложить основы сотрудничества на будущее. Он также заявил о желании провести переговоры с российской стороной по обороне, экономике и другим областям.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД отмечал, что мир стремительно меняется и как прежде уже не будет. Всё больше государств стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности. По словам президента России, на авансцену выходят страны Глобального Юга и Востока, растёт роль Африки и Латинской Америки