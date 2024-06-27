Любим, Ярославская область, 27 июня, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе с обувью в городе Любиме Ярославской области. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба МЧС.

МЧС России. Кадр из видео

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

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Ранее в Любиме загорелось складское помещение с обувью, огонь охватил почти 5 тыс. квадратных метров, частично обрушилась кровля. На место прибыли 40 специалистов и 12 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня пожар вспыхнул на территории продуктовой базы в городе Находке Приморского края. В МЧС заявили, что огонь охватил тысячу квадратных метров. Кровля здания частично обрушилась. К ликвидации возгорания привлекли 36 огнеборцев и девять единиц техники.