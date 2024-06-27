Варшава, 27 июня, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Пожарный самолёт потерпел крушение в населённом пункте Беляво недалеко от Варшавы, сообщил 27 июня специализированный сайт о польской пожарной службе Remiza. pl.

Добровольная пожарная часть Констанцин-Езёрна

«Вероятно, самолёт совершал вынужденную посадку в поле и во время манёвра перевернулся», — говорится в сообщении.

По данным портала, ЧП произошло с пожарным самолётом Dromader. Пилота доставили в больницу вертолётом санитарной авиации.

На место авиапроисшествия направили пожарных и военный вертолёт.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня четыре человека погибли при крушении вертолёта в Амурской области. Сообщалось, что в вертолёте находились работники «Зейского лесоперерабатывающего комплекса».

В Мурманской области при крушении гидроплана 17 июня погиб пилот. Одномоторный гидроплан «Орион-11» потерпел крушение в районе посёлка Тик-Губа на озере Имандра. Взлёт гидроплана не был санкционирован. По данному факту возбудили уголовное дело.

Два самолёта едва не столкнулись при взлёте и посадке в аэропорту в Индии 8 июня. Самолёт авиакомпании IndiGo приземлился на взлётно-посадочной полосе аэропорта. В этот момент с той же полосы взлетал лайнер компании Air India. Расстояние между воздушными судами составляло 509 м.