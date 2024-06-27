Калуга, 27 июня, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Производство на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге перезапустят с 1 августа. Об этом сообщила первичная профсоюзная организация предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Станислав Красильников/ТАСС

«Сегодня состоялось общезаводское собрание, на котором руководство завода объявило о долгожданном перезапуске производства с 1 августа 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе привлекут более 500 сотрудников, которые будут работать в три смены. При благополучном развитии проекта к ноябрю 2024 года количество сотрудников увеличат.

Также сообщается, что при необходимости завод будет нанимать работников, но в первую очередь пригласит бывших сотрудников производственных подразделений.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года автомобильный концерн Volkswagen AG продал все свои российские активы, включая автозавод в Калуге, структуре холдинга «Авилон» — ООО «Арт-Финанс». В автоконцерне отметили, что продали доли в ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе в дочерних компаниях.

В январе 2024 года Денис Мантуров, занимавший тогда пост вице-премьера — главы Минпромторга, заявил, что производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируется возобновить в первом полугодии 2024 года.

Тогда же Мантуров анонсировал перезапуск бывшего завода Mercedes в Подмосковье. По его словам, предприятие, выкупленное группой компаний «Автодом», должно возобновить выпуск автомобилей в 2024 году.

Ранее автозавод «Москвич» заявил о планах выпустить в 2024 году модели «Москвич 5» и «Москвич 8». Так, в текущем году предприятие рассчитывает произвести 44 тыс. автомобилей, из которых 40 тыс. — с двигателем внутреннего сгорания, четыре тысячи — на электротяге.