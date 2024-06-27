Москва, 27 июня, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова навестила детей, пострадавших от удара ВСУ в Севастополе, которые проходят лечение в НИИ детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка

Отмечается, что в учреждение поступили пятеро детей в возрасте от трёх до 13 лет. Двое из них находятся в реанимации. Львова-Белова пообщалась с врачами и родителями детей и узнала, какая помощь им нужна.

«Сейчас самая главная задача — это скорейшее выздоровление детей. Мы видим, что им оказывается качественная медицинская помощь. У всех детей хорошие прогнозы. Важно, чтобы с детьми и родителями работали психологи», — приводит пресс-служба её слова.

Детский омбудсмен также поблагодарила Министерство здравоохранения, региональные власти, врачей за их работу. Она подчеркнула, что медики самоотверженно выполняют свою работу, и поблагодарила их за это.

Как передавало ИА Регнум, украинская армия 23 июня выпустила по Крыму пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями: четыре перехватила система ПВО, боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе, осколки упали на прибрежную территорию. Жертвами нападения стали четыре мирных жителя, включая двоих детей. Ещё 153 человека пострадали.

В Минобороны назвали США ответственными за удар по мирным жителям. Киев получает АTACMS из США, кроме того, полётные задания в них вводят американские специалисты, используя при этом данные спутниковой разведки США. В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя, заявили в оборонном ведомстве.

В ведущие медучреждения Москвы направили 22 человека, в том числе 12 детей. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что по состоянию на 25 июня в больницах Севастополя и Москвы находятся 77 пострадавших.

В Российской детской клинической больнице в Москве прооперировали четверых детей, которые пострадали 23 июня в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь. Пациенты находятся в стабильном состоянии. Завотделением реконструктивно-пластической хирургии Антон Нарбутов рассказал, что хирурги провели экстренное оперативное вмешательство восьмилетнему ребёнку в первые сутки вскоре после его госпитализации.