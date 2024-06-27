Яунде, 27 июня, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Бывший полузащитник шотландского футбольного клуба «Селтик» и игрок сборной Камеруна Ландри Н’Гемо скончался на 39-м году жизни, сообщили в пресс-службе «Селтика».

Zuma/TASS Ландри Н’Гемо

«Мысли и молитвы всех в футбольном клубе «Селтик» с семьей и друзьями Ландри в это печальное время», — говорится в заявлении команды.

Отмечается, что известие о смерти футболиста глубоко шокировало всех в клубе.

По информации портала Football Scotland, спортсмен погиб в результате автомобильной аварии у себя на родине.

Полузащитник из Камеруна перешёл в шотландский клуб на правах аренды из французского «Нанси» летом 2009 года. За «кельтов» он отыграл более 43 матчей, и в 2010 году вернулся в родной клуб. Он также провёл более 40 игр за сборную Камеруна.

Во Франции футболист также играл за «Бордо» и «Сент-Этьен», кроме того, он выступал за турецкие клубы «Акхисар Беледиеспор» и «Кайсериспор», а завершил карьеру в Норвегии в «Конгсвингере».