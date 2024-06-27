Тверь, 27 июня, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Правительство Тверской области рассмотрело ход сезонных полевых работ и подготовку к уборочной кампании в регионе.

Пресс-служба поавительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«Наши основные показатели — увеличение посевных площадей, объема выпускаемой продукции в денежном и товарном выражении, количество занятых в сельском хозяйстве. Должны быть созданы не просто рабочие места, а высокотехнологичные с соответствующим уровнем заработной платы», — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. «Важно, что активно идёт подготовка кадров для отрасли, практика молодёжи на предприятиях. Один из ключевых вопросов — привлекательность для них работы в сельском хозяйстве Тверской области. А это социальная инфраструктура в местах, где функционируют сельхозпредприятия», — отметил он.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, сельское хозяйство региона в последние годы наращивает объёмы производства. В 2024 году площади посевов в Тверской области составляют 139,7 тыс. га, что на 800 га больше прошлогоднего. Сейчас в Верхневолжье идёт заготовка кормов — важный этап сельскохозяйственных работ. Суммарно за сезон должно быть заготовлено 22,1 ц кормовых единиц на одну условную голову — больше, чем в прошлом году в связи с увеличением в регионе поголовья. Всего в этом году планируется заготовить 167,1 тыс. тонн сена, 194, 3 тыс. тонн сенажа, 237,1 тыс. тонн силоса. В Тверской области помощь аграриям предоставляется из федерального и областного бюджетов по ряду направлений. В этом году отмечается повышение оперативности доведения поддержки — на сегодняшний день аграриям направлено 749, 6 млн рублей. В период сезонных полевых работ в хозяйствах области трудятся студенты высших и средних специальных учебных заведений региона. Практикуются также сельскохозяйственные стройотряды.

Для привлечения кадров в отрасль АПК в Тверской области реализуется комплекс мер. Так, молодым специалистам предоставляются единовременные и ежеквартальные выплаты, сотрудники обеспечиваются служебным жильем с последующим правом его выкупа. Суммарно за три года работы в отрасли молодой сотрудник может получить до 880 тыс. рублей в зависимости от полученного образования. По словам губернатора, необходимо усилить направление предоставления жилья для закрепления специалистов и их семей в сельском хозяйстве. Игорь Руденя подчеркнул: регион готов принять участие в решении этого вопроса совместно с заинтересованными отраслевыми предприятиями и главами муниципалитетов.